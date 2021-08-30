Под Новороссийском в результате жуткой аварии заблокировано движение, есть жертвы

Фото: instagram.com/gibdd_nvrsk

Под Новороссийском в районе поселка Горный случилось жесткое ДТП. Утром 30 августа на федеральной трассе столкнулись "Газель" и большегруз. В результате аварии движение оказалось заблокировано – перекрыты обе полосы. Водители объезжают искореженные автомобили по одной из обочин, организовано реверсивное движение.

- К сожалению, есть погибший. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ОМВД по Новороссийску.

По предварительным данным, водитель "Газели" выехал на встречку и столкнулся с фурой «Renault». Погиб водитель "Газели", водитель грузовика пострадал.

Инспекторы добавили, что проезд в районе места аварии затруднен, и попросили водителей воздержаться от поездки в данном направлении.

Спасатели опубликовали фото смертельной аварии под Новороссийском.