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Общество30 августа 2021 8:57

Последние новости на 30 августа 2021: на Кубани ожидается +37 градусов жары

Последние новости на 30 августа 2021 года в Краснодарском крае
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Рассказываем последние новости на 30 августа 2021 года.

30 августа в Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет отметки +37 градусов. Запрещается разводить костры вблизи сухой травы и деревьев. В Краснодаре будет не сильно прохладнее, столбики термометров поднимутся до +36. «Комсомолка» сообщала, когда уйдет из региона африканская жара.

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