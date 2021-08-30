Последние новости на 30 августа 2021: на Кубани ожидается +37 градусов жары

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Рассказываем последние новости на 30 августа 2021 года.

30 августа в Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет отметки +37 градусов. Запрещается разводить костры вблизи сухой травы и деревьев. В Краснодаре будет не сильно прохладнее, столбики термометров поднимутся до +36. «Комсомолка» сообщала, когда уйдет из региона африканская жара.

Моргенштерн «взорвал» заброшенный санаторий в Сочи. Популярный певец снял новый клип, который за пару суток посмотрели почти 5 миллионов человек.

В последние дни лета в Геленджике на пляжах полно туристов. У воды и на берегу тысячи отдыхающих.

13-летняя спортсменка из Краснодара стала победительницей на первенстве Европы по боксу. Теперь она мечтает об Олимпиаде.