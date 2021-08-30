Проекты пищеблоков разработали для четырех школ Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае во всех школах детей обеспечат горячим питанием. Для четырех школ, в которых не было пищеблоков, уже подготовили проекты для их строительства.

- В новых пищеблоках нуждаются шесть школ. Четыре проекта уже готовы. Один объект получил положительное заключение госэкспертизы, еще два ожидают ее в конце сентября, один – в конце декабря, чтобы начать строительство в 2022 году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новые пищеблоки появятся в школе №25 Гулькевичского района, в корпусе школы №11 в поселке Краснофлотском Ейского района, школе №26 поселка Прогресс Темрюкского района и школе №1 Усть-Лабинского района.

На Кубани к новому учебному году отремонтировали 21 пищеблок в 13 районах. На обновление ушло 65 млн рублей из краевого бюджета.