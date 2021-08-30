Сочи с начала года принял более 5 млн туристов

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В Сочи с начала года отдохнули уже более 5 млн гостей. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

- С начала года Сочи посетили более 5 млн туристов. Только в июне на курорте пребывали 870 тысяч гостей, это вдвое больше показателей прошлого года, - написал в Telegram-канале Копайгородский.

Глава курорта добавил, что летний сезон этого года можно считать успешным. Он поблагодарил работников индустрии гостеприимства и всех городских служб за обеспечение комфортного и безопасного отдыха в Сочи.

Прогнозируется, что до конца года Сочи примет около 6,5 миллиона гостей. Но цифры могут быть и выше.