В 2021 году школы Краснодара примут почти на тысячу первоклассников больше

Фото: admkrai.krasnodar.ru

По данным на 30 августа, в школы Краснодара зачислено 21 262 первоклассника, это почти на тысячу больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил начальник департамента образования города Алексей Некрасов.

- В этом году школы Краснодара примут почти на тысячу первоклассников больше, в настоящее время зачислено 21 262 первоклассника. Но количество еще может увеличиться, прием заявлений продолжится до 5 сентября, - сообщил Некрасов.

Также начальник департамента образования города добавил, что общее количество учащихся в Краснодаре в этом году – более 174 тысяч человек. В краевом центре будет учиться на 12 тысяч школьников больше, чем годом ранее. Во вторую смену пойдут 42,1% учеников.

Известно, что в 19 образовательных учреждениях осуществляется подвоз детей. Будет задействовано почти 300 школьных автобусов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что торжественные линейки в Краснодаре пройдут с ограничениями – только для 1, 9 и 11-х классов. Также в Роспотребнадзоре рекомендовали приходить на праздник только родителям первоклассников.