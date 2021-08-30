Осень в новой квартире. Накануне дня знаний застройщик АСК начал выдачу ключей в ЖК «Спортивный парк»

Фото пресс-службы застройщика

30 августа 2021 года строительная компания «АСК» (входит в состав AVA Group) начала выдачу ключей собственникам квартир литера 11 жилого комплекса «Спортивный парк», расположенного по адресу: г. Краснодар, пос. Новознаменский, ул. Войсковая, 4.

170 новоселов получили ключи от своих квартир. Осмотр квартир, выдача ключей и подписание актов приема производилось по заранее разработанному графику, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора к мерам безопасности. Каждого дольщика во дворе дома встречали инженеры генерального подряда и застройщика, которые оказали полное содействие в приеме квартиры. Для удобства дольщиков был организован трансфер от объекта до офиса застройщика для оформления документов и получения ключей.

«Спортивный парк» - жилой комплекс, расположенный в микрорайоне Новознаменский, в Карасунском административном округе. Комплекс состоит из 13 домов средней этажности, площадь застройки проекта 8 га. Полное завершение проекта запланировано в 2022 году в соответствии с проектной декларацией.

Коллектив строительной компании «АСК» и линии генерального подряда «ГрантСтрой» от всей души поздравляют жителей «Спортивного парка» с новосельем.

Строительная компания «АСК» работает на рынке Краснодарского края более 9 лет, за это время сдано в эксплуатацию 63 жилых комплексов. В 2021 г. один из проектов компании - жилой комплекс Role Clef - стал финалистом премии URBAN AWARDS, а также был удостоен высшей оценки профессионального сообщества в премии "ТОП ЖК", организованной ЕРЗ, как лучшая новостройка г. Краснодара.