Более 200 человек поучаствовали в казачьих учениях в Сочи

Фото с сайта администрации Сочи

Свыше 200 сочинских казаков, студентов вузов и ссузов, а также школьников курорта тренировались оперативно развертывать лагерь, осваивали азы огневой, тактической и строевой подготовки, «махали» шашкой, а также прослушали лекции по медицине, разведывательной и инженерной деятельности.

Все было по-настоящему. В местах полевого сбора установили палатки для проживания. Организовали штаб, медпункт. Работала и военно-полевая кухня.

Глава города Сочи Алексей Копайгородский лично посетил локации лагеря.

- В настоящее время в Сочи открыты 50 казачьих классов и более 100 групп казачьей направленности, в которых занимаются почти 4 тысячи школьников. Казаки всегда были надежными защитниками своего Отечества. Подобные сборы учат патриотизмы и особенно актуальны сегодня, в муниципальный Год молодежи, - написал в своем Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский.

Напомним, что Кубань станет первым регионом в стране, в котором планируется создать рабочие рабочие группы по делал казачества.

- Проведение казачьих учений – своевременное и очень нужное решение, -рассказал «Комсомольской Правде - Кубань» директор школы № 10 имени атамана С. И. Белого Владимир Давыдов. – Казаки всегда были опорой государства, защитой населения. На подобных сборах ребята учатся военной дисциплине, духовности, а также знакомятся с новыми видами оружия.

Средняя общеобразовательная школа № 10 имени атамана С. И. Белого стала «казачьей» в 2015 году. Это был пилотный проект, который пришелся по душе родителям учащихся. Сегодня в ней обучаются 1760 мальчишек и девчонок. И до сих пор это единственная полностью «казачья» школа на курорте, хотя классы казачьей направленности открыты во многих образовательных учреждениях города.