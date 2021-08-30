Отсидевший за изнасилование мужчина напал на 23-летнюю девушку на улице

Расследование продолжается

Все случилось в небольшом кубанском городке Усть-Лабинске. 23-летняя девушка поздно возвращалась домой. Путь лежал через промзону, где в то время не было ни души. Местная жительница, семеня ногами, пыталась быстрее пройти темное безлюдное место. Но в какой-то момент увидела силуэт – это был высокий плотный мужчина. Он перегородил девушке дорогу, схватил за руку и стал приставать.

- Это случилось между железной дорогой и лесополосой. Кричать было бесполезно, в том месте в позднее время людей вообще нет, девушку вряд ли кто мог услышать. Мужчина силой подавил желание жертвы. А после удовлетворения своих сексуальных потребностей отпустил, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

После случившегося девушка со слезами рванула в полицию: «Меня изнасиловал незнакомец!». Мужчину по описанию быстро нашли и задержали, он оказался насильником-рецидивистом. В СК подтвердили факт случившегося и сообщили, что возбуждено уголовное дело.

- 41-летний ранее осужденный мужчина задержан. Расследование дела продолжается. Назначены экспертизы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.