На Кубани снесли пятиэтажку

Фото: instagram.com/kropotkingorod

В Кропоткине сровняли с землей пятиэтажный дом. Речь идет о здании на улице Аэродромная, 3. Ранее здесь жили семьи. Однако пару лет назад пятиэтажку признали аварийной. Экспертная комиссия сказала, что дом ремонтировать уже нет смысла, проживание здесь опасно.

Зимой 2020 года всех людей, которые были прописаны в пятиэтажке, переселили в дом на соседней улице. А спустя полтора года старое здание пустили под ковш.

Момент сноса дома попал на видео, которое стали обсуждать в соцсетях. Экскаватор сломал кирпичные стены, бетонные балки и перекрытия. Но все работы были заранее согласованы.

- Это уже второй дом, признанный аварийными и подлежащим сносу, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Кропоткина. - Не так давно был снесен еще один аварийный дом по улице Комсомольской, 206.