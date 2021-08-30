Сборная Кубани – в десятке лучших команд чемпионата Worldskills «Молодые профессионалы»

Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Сборная Краснодарского края вошла в десятку лучших команд на чемпионате Worldskills «Молодые профессионалы». Накануне ребята отправились в Уфу на соревнования по профессиональному мастерству, где завоевали 8 медалей и 2 медальона за профессионализм. Об этом накануне сообщил губернатор края в своём Telegram-канале.

Так, золото взяла команда из Александра Грибова, Алины Кагарлык и Даниила Терещенко выступали в секции «Инженерия космических систем». Серебро за «Виноделие» завоевал Даниил Ушаков, а также в «Сухом строительстве и штукатурных работах» - Валентин Белов и Олег Кобылинский

Бронзовой награды удостоены Кристина Жукова и Тимофей Курников в секции «Ландшафтный дизайн», Илья Попов - в «Обслуживании тяжелой техники» третьим, Михаил Серажим в «Корпоративной защите от внутренних угроз информационной безопасности», Михаил Кучеров – в секции «Информационные кабельные сети». Также третье место заняли Виктория Новопольцева в «Поварском деле», Никита Головинов - «Управление фронтальным погрузчиком». Николай Сокольский взял бронзу в «Управлении автогрейдером», а Евгения Попова – в «Управлении экскаватором».

Медальонами за профессионализм награждены София Пеканова и Анастасия Хорошиловав секции «Туризм». А Екатерина Долговая отмечена в «Бухгалтерском учете».

- Поздравляю ребят, на их счету – 8 наград! Желаю каждому дальнейших успехов в профессиональном становлении и уверенности в своих силах, - поздравил сборную края глава региона Вениамин Кондратьев.

Напомним, финал чемпионата WorldSkills «Молодые профессионалы» проходил в 9 раз в Уфе. Краснодарский край представляло 32 человека, а всего участвовало 1,8 тысяч профессионалов из 76 субъектов.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о Валентине Белове – одном из представителей команды Кубани. Кстати, он занял серебро в секции «Сухое строительство и штукатурные работы».