На Кубани за последние сутки выявлено 249 случаев заболевания COVID-19

Фото из архива КП

За минувшие сутки в Краснодарском крае COVID-19 подтвержден еще у 249 человек. Из них – 186 женщин и 63 мужчины. Об этом сообщает оперативный штаб края.

Так, в Краснодаре зафиксировано 48 случаев заболевания, 30 – в Мостовском районе, 21 – в Анапе. 18 человек заболели в Курганинском районе, в Горячем Ключе выявлено 17 случаев, а в Армавире – 15.

11 заболевших выявлено в Туапсинском и Белореченском районах, на одного меньше – 10 - в Лабинском и Отрадненском. В Апшеронском районе заболели 9 человек. 8 случаев зафиксировано в Выселковском и Красноармейском районах, по 5 – в Крыловском, Приморско-Ахтарском и Славянском, 4 человека заболели в Темрюкском районе. В Сочи и Староминском районе – по 3 пациента, в Калининском, Кущевском и Павловском – по 2. Наименьшее число заболевших в Абинском и Усть-Лабинском районах – по одному.

- Возраст пациентов составляет от 11 до 97 лет, а в число заболевших вошли 7 детей. Сейчас на аппаратах ИВЛ находятся 111 человек, на ЭКМО – 5, - подчеркнули в Оперативном штабе края.

За последние сутки с выздоровлением выписаны 67 человек.