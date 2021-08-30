На публичную кадастровую карту нанесли зоны затоплений в Краснодарском крае

Фото пресс-службы краевой Кадастровой палаты

Эти летом мезоциклон испытывал Кубань на прочность. Из-за аномального количества осадков затопило несколько районов Краснодарского края. Территориям, оказавшимся в центре стихийного бедствия, присваивают статус зон затопления и зон подтопления. Такие зоны оперативно вносят в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

- Чтобы узнать, находится ли земельный участок в затапливаемой зоне, и не прогадать при покупке или выборе места для отдыха в период дождей, нужно проверить его статус на публичной кадастровой карте Росреестра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты региона.

Получить информацию очень просто. Сначала нужно найти интересующий участок на кадастровой карте. Для этого необходимо ввести адрес или кадастровый номер в поисковую строку, либо найти участок по расположению на карте. Далее выбрать в параметрах ЗОУИТ – "зоны с особыми условиями использования территории". Если участок находит в какой-либо зоне, будет показано не только наименование, например, зона затопления, водоохранная зона, но и ограничения, накладываемые на указанную зону.