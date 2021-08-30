CL doctor предоставит женщинам скидку 50%

CL предлагает комплекс "забота о женском".

Новый комплекс «Забота о женском» включает в себя прием врача акушера-гинеколога, кольпоскопию, микроскопию урогенитального мазка, жидкостную цитологию (PAP-тест) по технологии BD SurePath (США), ПЦР Вирус папилломы человека – типирование и количественный анализ.

По статистике, различные патологии шейки матки являются самыми распространенными заболеваниями женской половой сферы и самым частым поводом обращения к врачу-гинекологу.

У каждой четвертой пациентки подтверждается наличие фоновых или предраковых состояний. А собственно рак шейки матки – это одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. И практически в 100% случаев причиной возникновения рака и предрака является инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ) высоко онкогенных типов.

- Заражение вирусом приходится на ранний период половой активности – 15 - 25 лет. Вирус вызывает воспаление тканей и поначалу может не проявляться и не вызывать у женщины серьезных опасений. Но далее, в случае активности, он способствует формированию фоновых и предраковых процессов.

Коварство вируса заключается в том, что заразиться легко - достаточно одного незащищенного полового контакта, а лечиться сложно.

При этом ранняя диагностика и своевременное лечение дают неоспоримо положительные результаты и зачастую спасают женщину от риска развития необратимых, смертельно опасных процессов.

Золотым стандартом диагностики во всем мире принято считать такие составляющие скрининга, как: осмотр, ПЦР-диагностика ВПЧ 16 и 18 типов, цитологическое исследование (ПАП-мазок и жидкостная цитология), кольпоскопия, - разъяснила Розова Светлана Константиновна, врач-акушер-гинеколог, заведующая CL Doctor, г. Туапсе.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо прийти в мини-клинику CL doctor и выбрать услугу – чекап "Забота о женском".