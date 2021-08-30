В Адыгее подкупали должностных лиц для бесконкурентной поставки лекарств в медучреждения

Суд приговорил к условному сроку

Бывший начальник отдела продаж ООО «Альфа-мед» из Краснодара давала взятки должностным лицам Майкопской городской клинической больницы, Красногвардейской больницы, а также подкупила контрактного управляющего Адыгейского республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД. За деньги она просила обеспечить ей бесконкурентную поставку медицинских расходных материалов в указанные учреждения здравоохранения Адыгеи. Электронные аукционы проводились с нарушениями.

Противоправную деятельность пресекли Следком Адыгеи совместно с УФСБ России по республике.

- В отношении Щербиной О. А. возбуждены и расследованы уголовные дела по статьям «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий» и «Подкуп работника контрактного управляющего в крупном размере». Женщиной причинен ущерб на сумму 4 млн 100 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» силовики.

Экс-начальнице дали 5 лет условно. Также два года она не может занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления.