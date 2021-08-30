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Общество30 августа 2021 13:10

Заявки кинокомпаний на возврат части затрат будут принимать на Кубани

Фильмы, сцены из которых сняты в регионе, должны отразить природу, туризм, архитектуру края
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Владимир Веленгурин

Фото: Владимир Веленгурин

Кинокомпании, снимающие фильмы на территории Краснодарского края, могут претендовать на возмещение части затрат регионом. Рассматривать заявки на возврат средств запланировано с 13 по 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, сцены, снятые в Краснодарском крае, должны с глубиной отразить природное богатство Кубани, туристический потенциал, архитектуру местности. А возврат средств, в свою очередь, составит 18%. Еще дополнительно 2% можно компенсировать, если привлечь к съемкам студентов кубанских вузов.

- Думаем, что поддержка киноиндустрии будет способствовать повышению туристической привлекательности края. Кроме того, съемка фильма пересекается с привлечением бизнеса разного уровня, а также необходимостью кадров, - подчеркнул вице-губернатор края Александр Руппель.

С более подробной информацией кинокомпании могут ознакомиться на сайте департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края, а также по телефонам:

8 (861) 251-74-37

8 (861) 251-70-49