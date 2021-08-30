Банк РНКБ профинансирует строительство логистического комплекса для Минобороны РФ в Севастополе на 13,4 млрд рублей

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» было подписано соглашение между Министерством обороны Российской Федерации, ООО «Управляющая компания «Совфрахт» и банком РНКБ о запуске инвестиционного проекта объемом 13,4 млрд руб. для создания и эксплуатации строений для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных сил России, в том числе объектов производственной и инженерной инфраструктуры производственно-логистического комплекса (далее - ПЛК) в г. Севастополе.

Заемщиком выступает ООО «УК Совфрахт», концессионер проекта. Окончательная стоимость строительства составит около 17 млрд руб. ПЛК «Севастополь» станет крупнейшим логистическим центром в Крыму.

Инфраструктура ПЛК «Севастополь» будет востребована также и предпринимателями Севастополя. По согласованию с правительством Севастополя, на отдельном участке будет возведен Оптово-распределительный центр Севастополь. ОРЦ позволит увеличить товарооборот и поспособствует развитию снабжения горожан и гостей города свежими продуктами. За счет использования железнодорожной, морской и автомобильной инфраструктуры ПЛК, себестоимость на доставку продукции снизится и появится возможность обеспечения крупных поставок продуктов по более выгодным ценам.

- Производственно-логистический комплекс «Севастополь» представляет собой принципиально новый вид объектов материально-технической инфраструктуры - мультимодальный транспортно-логистический центр, который будет выполнять функции накопления, содержания, обслуживания, комплектования и адресной доставки материальных средств и техники с применением современных технологий хранения, в т. ч. цифровизации учета на базе применения исключительно отечественных технологий, - отметил руководитель Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации Валерий Муминджанов.

- "Совфрахт" безусловно обеспечит надлежащее выполнение принятых в концессионном соглашении обязательств. В настоящее время по многим этапам проектирование завершено, и документы направляются в госэкпертизу. Строительство планируется закончить в установленные сроки – не позднее конца 2024 года, - прокомментировал генеральный директор ООО «Управляющая компания «Совфрахт» Дмитрий Пурим.

- Для банка РНКБ является приоритетным выполнение задач государственного уровня. Строительство ПЛК подобного масштаба подразумевает крупнейшие инвестиции в город-герой Севастополь, которые обеспечат новые рабочие места и экономическое развитие региона, — говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин.

СПРАВКА «КП»

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