С молодежью на связи: проектный форум «СЕЛИАС-2021» Юга России прошел при поддержке «Ростелекома»

Фото: "Ростелеком".

«Ростелеком» выступил генеральным партнером молодежного проектного форума Юга России «СЕЛИАС-2021», который состоялся в Астрахани. Компания обеспечила площадки мероприятия беспроводным доступом в интернет, а также поддержала образовательную программу и построила лаундж-зону для участников на территории места проведения форума.

Все четыре дня на площадке «СЕЛИАСА», в Отеле AZIMUT и в здании Центра по развитию зимних видов спорта на центральной набережной города, работали зоны Wi-Fi и скоростной интернет для организаторов и участников. С этой целью сотрудники «Ростелекома» развернули два канала с пропускной способностью до 300 Мбит/с и установили точки доступа Wi-Fi. Цифровая связь позволила расширить границы форума — с площадок велась прямая трансляция образовательной программы, к которой подключались участники и спикеры из разных регионов России и других стран. За время проведения форума «СЕЛИАС» по сети «Ростелекома» было передано около 1,5 ТБ информации.

- Мы уже шестой раз поддерживаем форум «СЕЛИАС». Мероприятию такого масштаба и значимости необходима телекоммуникационная поддержка, которую наша компания может обеспечить благодаря большому опыту партнерства в федеральных и международных событиях, а также крупнейшей в стране оптической инфраструктуре. С помощью современных технологий круг участников и спикеров форума существенно вырос за счет онлайн-подключений. Также в этом году наше сотрудничество расширилось, мы были рады поделиться экспертным мнением и принять участие в создании комфортного пространства для гостей и участников мероприятия, – отметил Сергей Мордасов, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Молодежный проектный форум Южного федерального округа «СЕЛИАС-2021» проходит в Астраханской области с 2008 года. В этом году его участниками стали 450 молодых людей из 35 регионов России, в числе которых волонтеры, руководители общественных организаций, архитекторы, урбанисты, артисты разнообразных жанров и политики. Основное условие участия - наличие собственного проекта. В рамках форума «Ростелеком» поддержал автора проекта «Межрегиональная IT-конференция» астраханца Армана Шахназаряна сертификатом на право получения спонсорской помощи. Кроме того, на конференции форума «Городские пространства» эксперт «Ростелекома» Алексей Дубоносов провел воркшоп по вовлечению населения в процессы цифровизации городов Юга. Самые активные участники форума получили подарки от национального цифрового провайдера.

- Я выражаю благодарность “Ростелекому” за оказанную поддержку одного из главных мероприятий для молодежи Юга России. Интернет дал возможность организаторам, прессе и участникам работать в комфортных условиях. Уверен, что наше сотрудничество с цифровым лидером будет продолжаться, - отметил Виктор Нуртазин, директор молодежного проектного форума Южного федерального округа «СЕЛИАС-2021».

На форуме также работала лаунж-зона с интерактивом «Неоновый тоннель» от «Ростелекома», которая стала местом притяжения всех участников.

Поддержка культурных и образовательных мероприятий является важной частью социальной политики «Ростелекома». Компания видит свою миссию в развитии разносторонних компетенций у подрастающего поколения для будущего цифровой экономики России. С этой целью национальный цифровой провайдер поддерживает детские технопарки «Кванториумы», сотрудничает с ведущими вузами по целому ряду образовательных проектов, проводит лекции, мастер-классы и конференции для разных категорий граждан.