Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 августа 2021 13:35

Полицейского и двух соучастников арестовали по делу о похищении человека в Краснодаре

Следком Кубани опубликовал видео с места, где пытали жертву
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото пресс-службы СУ СК РФ по краю

Фото пресс-службы СУ СК РФ по краю

Старший инспектор ДПС по Краснодару и двое его знакомых арестованы по делу о похищении 20-летнего местного жителя, еще один их знакомый находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

- Всем четверым фигурантам дела предъявлены обвинения в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия, - отметили следователи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что силовики полгода прослушивали драгдилера и случайно узнали, что он похитил человека. А когда нагрянули в его гараж, то застали еще старшего инспектора ДПС и крепкого спортсмена. Оказалось, что полицейский со знакомыми выбивали из парня деньги. Они дали 1,8 млн на покупку машины, а когда парень пропал, стали силой требовать 5 млн.

Видео с места, где бизнесмен и полицейский пытали жертву
Видео: СУ СК России по Краснодарскому краю