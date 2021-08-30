Полицейского и двух соучастников арестовали по делу о похищении человека в Краснодаре

Фото пресс-службы СУ СК РФ по краю

Старший инспектор ДПС по Краснодару и двое его знакомых арестованы по делу о похищении 20-летнего местного жителя, еще один их знакомый находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

- Всем четверым фигурантам дела предъявлены обвинения в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия, - отметили следователи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что силовики полгода прослушивали драгдилера и случайно узнали, что он похитил человека. А когда нагрянули в его гараж, то застали еще старшего инспектора ДПС и крепкого спортсмена. Оказалось, что полицейский со знакомыми выбивали из парня деньги. Они дали 1,8 млн на покупку машины, а когда парень пропал, стали силой требовать 5 млн.