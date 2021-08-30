Полиция Краснодара присоединилась к акции «Помоги пойти учиться»

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

В стране продолжается акция «Помоги пойти учиться», в рамках которой в преддверии нового учебного года помощь получают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Полиция Краснодара накануне присоединилась к мероприятию, посетив Абинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба городское УМВД России.

В центре находятся ребята, чьи семьи попали в трудную ситуацию или социально-опасное положение. К 1 сентября детям подарили книги, наборы для творчества, игры, игрушки и канцелярские товары.

- Благодарим всех поучаствовавших в этом деле людей. Благотворительность делает лучше жизнь детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - подчеркнула член Общественного совета при УМВД России по Краснодару, олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что правоохранители Абинского, Белореченского и Тбилисского районов также участвовали в акции «Помоги пойти учиться». Завершится мероприятие уже совсем скоро.