На российско-абхазской границе в Сочи увеличили штат сотрудников

Фото пресс-службы Сочинской таможни

С начала курортного сезона ежесуточно таможенный контроль на пограничном посту в Адлере проходят более 10 тысяч автомобилей. И до 60 тысяч туристов пересекают границу пешком в обоих направлениях.

Для стабилизации обстановки во время курортного сезона на пункт пропуска дополнительно прикомандировано 30 сотрудников из Краснодарской и Крымской таможен.

Как сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ведомства, август является для таможенников пиковым. Летом фактический трафик туристов превышает возможности таможни в 4 раза.

- С 1 мая через границу проследовало более 4,5 млн. физлиц и порядка 1 млн. транспортных средств, в том числе, 45 тыс. экскурсионных автобусов, - рассказала пресс-секретарь службы по г. Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова. – С начала года границу с Абхазией пересекли более 7 млн. физических лиц и 1,6 млн. автотранспорта.

Основной упор летом таможенники делают на пресечение нарушений таможенного законодательства. За три летних месяца таможенники возбудили 400 дел об административных правонарушениях, с начала года - 720 дел об АП. Чаще всего нелегально пытаются провезти алкоголь и сигареты.