Учись сейчас – плати потом: как Сбер помогает получить высшее образование

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

В августе 2020 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ улучшены условия кредитования на получение образования: процентная ставка снижена с 8,5% до 3%, срок кредита увеличен с 10 до 15 лет. Соответственно, и вырос спрос на этот вид льготных кредитов у желающих получить образование. Всего по программе Сбер работает более чем с 600 вузами на всей территории РФ, и их количество продолжает расти.

- Мы изучили, в какие вузы Юга России и СКФО чаще всего поступают наши клиенты. В рейтинг топ-10 попали кубанские госуниверситет, аграрный университет и медуниверситет, Донской технический университет, Калмыцкий госуниверситет, Северо-Осетинский госуниверситет, Краснодарский институт культуры, Ростовский РАНХиГС, Северо-Кавказский федеральный университет и московский Финансовый университет при Правительстве РФ. Самыми популярными специальностями являются юриспруденция, экономика, менеджмент, лечебное дело и лингвистика. В целом, с 2020 года мы уже выдали около 1700 таких кредитов на общую сумму 225 млн рублей. Более 90% из числа оформивших такие займы – это клиенты до 25 лет, ещё около 7% – от 26 до 35 лет. При этом, в сравнении с прошлым годом заметно больше стали оформлять такие кредиты парни и девушки до 18 лет и студенты от 35 лет. Самыми востребованными на Юге России и Северном Кавказе стали кредиты от 100 до 300 тысяч рублей. Самыми редкими были займы от 1 до 3 миллионов рублей, - говорит заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

Среди регионов обслуживания ЮФО по числу образовательных кредитов в ТОП-3 вошли Краснодарский край (705 договоров), Ростовская область (295 договоров) и Ставропольский край (223 договора). В СКФО заметно лидирует Кабардино-Балкарская Республика, здесь 152 клиентов получили кредиты. Далее в рейтинге расположились Северная Осетия-Алания (129 кредитов) и Дагестан (37 кредитов). Реже всего за образовательными кредитами в Сбербанк обращаются жители Ингушетии и Чечни.

Кредитный договор можно оформить на один семестр, год или всё обучение целиком как в офисе банка, так и в вузе-партнёре. Средства выдаются студентам частями для каждого семестра или года обучения в вузе. Пока заёмщик учится, то платит только проценты по кредиту — остальное можно вернуть в течение 15 лет после завершения обучения. Комиссии, обеспечение по кредиту, страхование и справка о доходах заёмщика не требуются.

Получить такой кредит даже проще, чем стандартный потребительский или оформить кредитную карту. Обучение доступно студентам от 14 до 65+ лет по любым программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также для получения второго и последующего высшего образования в любом имеющем лицензию вузе страны. Подать заявку в Сбербанк на образовательный кредит можно дистанционно. Срок рассмотрения и вынесения решения – до 1 недели.