В законную силу вступил приговор в отношении застройщиков ЖК «Кино» в Краснодаре

Застройщики приговорены к лишению свободы от 5 до 7 лет и штрафам от 300 до 500 тысяч рублей

В Краснодаре в законную силу вступил приговор, вынесенный Советским районным судом города в отношении застройщиков, обманувших более 1000 дольщиков. Заведенное ранее на трех человек, возводящих ЖК «Кино», уголовное дело было рассмотрено Краснодарским краевым судом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Приговор был вынесен в отношении 3 застройщиков. Игорь Гайворонский, Геннадий Дьяков и Алексей Цегельник с 2017 по 2019 годы привлекли деньги 1087 дольщиков ЖК «Кино». Объем средств составил 754 миллиона рублей. Но «многоэтажка» не была достроена.

- В ходе рассмотрения уголовного дела трое подсудимых признаны виновными. Им назначен приговор в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет и штрафами от 300 до 500 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края. – Приговор вступил в законную силу.

Подчеркивается, что помимо обманутых дольщиков пострадали и рабочие. В 2016 году Геннадий Дьяков уклонялся от выплаты зарплаты 46 сотрудникам привлеченной компании, а также фигурировал в незаконном сокрытии налогов на 38 миллионов рублей.

Гайворонский и Дьяков также узаконили хищение 58 миллионов рублей у дольщиков путем строительства гостиницы в Анапе.

Подсудимые и их адвокаты подавали жалобы на недоказательную базу. Однако суд оставил приговор без изменений.