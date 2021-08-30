«Россети Кубань» пресекла 43 факта хищения электроэнергии в юго-западных районах края

Фото: «Россети Кубань».

С начала года специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» выявили 43 факта незаконного потребления электрической энергии на территории Анапы, Новороссийска, Геленджика, а также Крымского и Абинского районов края. Суммарный объем похищенного энергоресурса составил более 7 млн кВт*ч на сумму 16,5 млн рублей.

По всем случаям энерговоровства с нарушителями закона были проведены разъяснительные беседы и составлены соответствующие акты. На сегодняшний день ущерб по 23 актам на сумму более 600 тысяч рублей уже погашен. По остальным актам ведется претензионно-исковая работа в рамках законодательства РФ.

Безучётное и бездоговорное потребление – на сегодняшний день самые распространенные способы хищения электроэнергии. К безучетному относится потребление с нарушением прибора или схемы учёта электрической энергии, к бездоговорному – самовольное подключение к электросетям.

«Россети Кубань» напоминает, что законодательство РФ предусматривает самое строгое наказание в отношении лиц, незаконно потребляющих электроэнергию. В случае выявления хищений нарушители не только компенсируют причиненный ущерб электросетевой компании, но и привлекаются к административной или уголовной ответственности с выплатой штрафа.

Согласно статье 7.19. КоАП самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное использование электроэнергии влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Энергетики призывают всех, кому стало известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по телефону горячей линии «Россети Кубань»: 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется).