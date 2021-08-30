Более 3 тысяч жителей Краснодара остались без света

3200 человек остаются без света в Карасунском округе

В Краснодаре без света остаются 3200 жителей. Электроснабжение прекратилось в Карасунском округе по улицам Заводская, Кубанонабережная, Степная, Мира, Серегина, Почтовое отделение, Бородинская. Об этом сообщает пресс-служба ЕДДС Краснодара.

Причиной отключения стала авария на линиях электропередачи. Сейчас для восстановительных работ отключено 54 трансформаторные подстанции. Как сообщают в ЕДДС, электроснабжение возобновится в домах жителей через 4-5 часов.

Для вызова экстренных служб обращаться по номеру «112» или в ЕДДС Краснодара в Карасунском округе по телефону 8(861) 214-33-38.