В Сочи наркодилера приговорили к 9 годам колонии строгого режима

из архива "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мае прошлого года при обыске квартиры, которую снимал уфимец, сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, были обнаружены и изъяты емкости с наркотическим веществом. Кроме того, в ней нашли 15 полимерных пакетиков, в которых были расфасованы аналогичные запрещенные препараты. Полностью готовый к распространению товар сотрудники правоохранительных органов изъяли. Свертки были полностью подготовлены к распространению.

- Рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителя г. Уфы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228. 1, ч. 1 ст. 228.3 УК РФ, Центральным районным судом г. Сочи окончено, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.