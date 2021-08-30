1,9 миллиарда льготных займов получил малый и средний бизнес Кубани в 2020 году

Фото: пресс-служба администрации региона

Губернатор края Вениамин Кондратьев накануне провел встречу с уполномоченным при президенте России по правам предпринимателей Борисом Титовым. В ходе диалога были названы цифры по поддержке малого и среднего бизнеса в 2020 году в период начавшейся пандемии. Так, 1,9 миллиарда льготных займов отведено предприятиям Кубани. Всего в 2020 году на мероприятия по поддержке предпринимателей направлено около 30 миллиардов рублей – 10% от краевого бюджета.

- Мерами воспользовалось каждое второе малое и среднее предприятие региона. Массового закрытия предприятий не наблюдалось, сохранились рабочие места. Сегодня в сфере малого и среднего бизнеса трудятся почти 887 тысяч человек, - отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

- В Краснодарском крае, кроме федеральных мер поддержки, были разработаны и региональные, что очень помогло бизнесу. Видно, что начинающие предприниматели чувствуют: их идеи востребованы. А регион стремится их поддерживать, - подчеркнул Борис Титов.

На встрече также отметили перспективность отрасли переработки. Так, в регионе могут создать промышленный парк переработки, а его основой станет малый и средний бизнес.