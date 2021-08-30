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Общество30 августа 2021 16:08

Пожар в частном доме на улице Виноградной в Сочи локализован

На его тушение пожарным потребовалось 20 минут
Елена МОСКАЛЕВА
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Фото из архива "КП"

Фото из архива "КП"

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сообщение о возгорании дома по улице Виноградной в Сочи поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 10 часов 13 минут. Подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России прибыли на место в 10 часов 23 минуты. Оценив обстановку, было выяснено, что возгорание произошло на территории частного домовладения. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в тушении возгорания участвовали 15 человек личного состава и 6 единиц техники.

- В 10 часов 40 минут пожар был ликвидирован на площади 35 кв. м. На месте работала служба пожаротушения, - уточнили в ведомстве.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю напоминает, что в случае возникновения пожара необходимо незамедлительно вызывать помощь по номерам телефонов:

«01» - со стационарного;

«101» - с мобильных устройств.

8 (861) 268-64-40 - телефон доверия Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.