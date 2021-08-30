На изъятом под муниципальную собственность участке Краснодара возведут соцобъект

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В Краснодаре накануне изъяли еще один участок под муниципальную собственность. Речь идет о земле, расположенной в Музыкальном микрорайоне по адресу улица Российская, 267. Раньше она принадлежала частному лицу и в ходе суда была передана Краснодару. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участок занимает площадь 1,4 гектара. Здесь планируют построить социальный объект.

- Хотелось бы возвести здесь начальную школу на 300 мест. Любой соцобъект на этой территории будет построен только в положительную сторону, - прокомментировал глава города Евгений Первышов. - Около Музыкального района с 1 сентября уже откроет двери школа по улице Изобильной.

Подчеркивается, что сейчас продолжается процесс по рассмотрению еще одного участка – по улице им. Ягодина. В случае передачи земли городу здесь также возведут социальный объект.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что на бывшем участке Минобороны РФ по Дзержинского в Краснодаре построят детский сад. Земля площадью 10,55 тысячи квадратных метров теперь также муниципальная собственность города.