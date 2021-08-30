Два бара Краснодара оштрафованы за несоблюдение антиковидных норм

Фото: instagram.com/dps_kk/?hl=ru

В последние выходные лета департамент потребсферы Кубани вновь проводил рейды по выявлению заведений, нарушающих антиковидные нормы. Так, в Краснодаре были обнаружены два бара, которые работали, невзирая на установленные запреты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки сотрудники посетили бар «Tangiers Lounge», в котором обнаружили запрещенное курение кальянов.

А в заведении «Normand and Shuttle» не соблюдалось время работы – бар не прекращал встречать посетителей после 00:00. Кроме того, сотрудники находились без средств индивидуальной защиты – масок и перчаток.

- В ходе проверки в заведениях были обнаружены нарушения по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, в связи с чем на владельцев баров составлены протоколы об административном нарушении.

Теперь хозяевам придется выплатить штраф. О закрытии заведений не упоминается.