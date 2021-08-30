Восьмилетний мальчик попал под колеса автомобиля в Сочи

Фото ОГИБДД УВД по г. Сочи

Инцидент произошел в Лазаревском районе курорта на Марьинском шоссе. Водитель «Форд Фокус» наехал на ребенка, когда сдавал назад.

- В результате ДТП пострадал восьмилетний мальчик. Несовершеннолетнему пешеходу была оказана медицинская помощь. При движении задним ходом необходимо убедиться в безопасности маневра и не создавать помехи другим участникам дорожного движения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.