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Общество30 августа 2021 16:22

Восьмилетний мальчик попал под колеса автомобиля в Сочи

Водитель не заметил ребенка, когда сдавал назад
Елена МОСКАЛЕВА
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Фото ОГИБДД УВД по г. Сочи

Фото ОГИБДД УВД по г. Сочи

Инцидент произошел в Лазаревском районе курорта на Марьинском шоссе. Водитель «Форд Фокус» наехал на ребенка, когда сдавал назад.

- В результате ДТП пострадал восьмилетний мальчик. Несовершеннолетнему пешеходу была оказана медицинская помощь. При движении задним ходом необходимо убедиться в безопасности маневра и не создавать помехи другим участникам дорожного движения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.