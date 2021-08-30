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Общество30 августа 2021 16:45

На 85% благоустроены 2 территории Динского района Кубани

Завершить работы запланировано в сентябре
Светлана ОВДЕЙ
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85% работ по благоустройству уже выполнено

85% работ по благоустройству уже выполнено

В крае продолжается благоустройство территорий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Так, в Динском районе уже выполнено 85% работ по благоустройству двух зеленых зон. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Ремонтные работы проводятся в станице Пластуновской в парке по улице Мира. На территории поставят скейт-площадку, архитектурные объекты и обновят освещение. В прошлом году здесь сменили покрытие пешеходных дорожек. Также были установлены урны и скамейки, а для детей и спортсменов – оборудование.

А в поселке Украинском муниципалитета идет реконструкция общественного пространства по улице Садовой: обустраивают резиновое покрытие, а также устанавливают оборудование для детей и спортсменов. Скоро начнется укладка плитки к автобусной остановке.

Всего за прошедший год в крае реконструировано 316 зеленых зон. В 2021 году планируется обновить 232 территории.

Работы в Динском районе завершат уже в сентябре.