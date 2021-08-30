Сочи в числе первых российских курортов присоединился к Safe Travels

Фото с сайта администрации Сочи

В мэрии курорта подвели итоги летнего сезона. Сегодня загрузка отелей прибрежного кластера достигает 80-90 процентов. Примечательно, что Сочи стал первым городом в России, работающим в системе Safe Travels, гарантирующей эпидемиологическую безопасность путешествий.

- 35 отелей уже работают по этой программе. Они неукоснительно соблюдают протоколы Всемирного совета по путешествиям и туризму, которые полностью согласовываются и перекликаются с требованиями Роспотребнадзора. Мы планируем увеличить охват и распространить ее на пляжи, объекты показа, рестораны, – написал Алексей Копайгородский на своей странице в соцсети.

Также сочинский градоначальник сообщил, что в двадцати санаториях курорта есть программы постковидной реабилитации, которые были очень востребованы в этом сезоне. Популярностью у туристов пользовались и 8 новых маршрутов, появившихся этим летом в Адлере, Хосте и Лазаревском. До конца 2021 года планируется запустить еще около 15 новых туристско-экскурсионных маршрутов.

Осенью загрузка отелей на курорте прогнозируется на уровне 70 процентов. В межсезонье востребованы программы восстановительного лечения и реабилитации после перенесенного ковида. С начала года ими воспользовались уже 4 тысячи гостей курорта. Кроме того, продолжает работу туристический кешбэк. Купить тур можно до конца августа, а отдохнуть – с 1 октября по 24 декабря.