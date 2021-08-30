До 300 тысяч рублей смогут получить лучшие выпускники школы «Бизнес молодых»

Встреча Вениамина Кондратьева и Бориса Титова с кубанскими предпринимателями

В Краснодаре накануне прошла встреча губернатора края Вениамина Кондратьева и уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова с представителями регионального бизнеса. Рассматривались вопросы, касающиеся краевого предпринимательства, в том числе и созданной школы стартапов «Бизнес молодых». Так, для ее лучших выпускников в 2022 году планируется ввести меру поддержки – выплату в 300 тысяч рублей.

Предпринимателям, получившим деньги, не придется их возвращать. Также для финалистов первого потока обучения Фондом микрофинансирования будут предусмотрены займы.

- Непростое время прошел бизнес, в 2020 году были потери. Сегодня удалось выйти на результат до пандемии, а в Краснодарском крае очень действенно и серьезно поддерживают предпринимателей, - подчеркнул Борис Титов.

- Необходимо поддерживать начинающих предпринимателей. Выпускники школы стартапов «Бизнес молодых» смогут получить до 3 миллионов рублей под 0,1% годовых для своего дела, без залога и поручителей – до 1 миллиона, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Напомним, школу стартапов «Бизнес молодых» открыли по поручению губернатора края. Здесь могут обучаться люди в возрасте от 18 до 35 лет – уже предприниматели либо только собирающиеся создавать своё дело. Школа работает бесплатно.