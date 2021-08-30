Вопрос о передаче участка КУБГАУ под соцобъект в Краснодаре нужно решить к концу года

Территория Кубанского аграрного университета

Накануне на аппаратном совещании обсуждался вопрос о передаче земельного участка КУБГАУ в муниципальную собственность Краснодара. На выделенной территории планируется возвести социальный объект. Но это будет возможно только после получения прав.

Вариант выкупа земли не предусмотрен Законодательством. Руководство вуза выступило за возможность передачи территории с денежным возмещением. Но согласно Земельному кодексу необходимо предоставить взамен такую же по площади землю.

- До конца года необходимо решить этот вопрос, чтобы после получения скорее передать в департамент строительства для проектирования соцобъектов, - отметил глава города Евгений Первышов.

На рассматриваемом участке планируется построить учреждения для детей Юбилейного микрорайона, чтобы увеличить количество ученических мест.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что в Юбилейном микрорайоне с 1 сентября примет 300 учеников новая начальная школа. Корпус расположен в гимназии №87.