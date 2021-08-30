Акция для беременных в сети лабораторий CL

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CL предлагает комплексную медицинскую услугу, которая включает две консультации врача-генетика плюс тест НИПТ SAGE по цене теста. Также при проведении исследования определяется пол ребенка. Тест выполняется в собственной геномной лаборатории в Краснодаре. Две бесплатные консультации генетика, включенные в акцию, проводятся в клинике OXY-center. Сдать тест можно в любой лаборатории CL с 10-й недели беременности. Для анализа понадобится 10 мл венозной крови.

Появившийся в 2017 году НИПТ SAGE стал первым в мире тестом, позволяющим провести оценку анеуплоидий по всем хромосомам. В том числе: синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау, синдром Тернера, трисомия, синдром Клайнфельтера, синдром Якобса.

Кроме собственного желания беременной, существуют показания к проведению теста. Это возраст женщины более 35 лет, повышенный риск хромосомной патологии, установленный по результатам биохимического, ультразвукового или комбинированного скрининга; диагностированная хромосомная патология плода/ребёнка в предыдущих беременностях; наличие у одного из родителей носительства сбалансированной транслокации и других геномных аномалий; предупреждение наследственных заболеваний, сцепленных с полом, посредством определения половых хромосом (ХХ/ХY) эмбриона.

- Запуск секвенатора — прибора, который расшифровывает последовательность ДНК, — стоит очень дорого из-за большого количества необходимых химических реактивов. За один запуск можно расшифровать много образцов ДНК, но чем их будет больше, тем менее достоверным получится результат для каждого образца и тем ниже окажется точность генетического теста. Поэтому следует обращаться в проверенную лабораторию, которая не станет экономить на качестве анализа путем увеличения количества образцов. Точные лаборатории CL относятся с огромной ответственностью к каждому исследованию и никогда на них не экономят, - рассказали в пресс-службе CL.