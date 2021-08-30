В Сочи построят 18 спортивных комплексов

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Сегодня мэр Сочи Алексей Копайгородский объявил о далеко идущих планах развития спортивной инфраструктуры Сочи. Власти курорта разработали и утвердили строительство 18 спортивных комплексов и площадок. Новые городки с тренажёрами для занятий на открытом воздухе появятся во всех районах города.

- Призвал руководителей профильных блоков также усилить контроль за реализацией национальных программ. Так, в рамках проекта «Спорт — норма жизни» мы уже организовали спортивную площадку для подготовки к выполнению норм ГТО по переулку Строительному, - заявил в своем телеграм-канале Алексей Копайгородский.

Программа развития рассчитана на 9 лет, до 2030 года. Строительство первых 8 спортивных центров закончится в 2025 году. Известно, что внимание уделят как летним, так и зимним видам спорта. Посещать комплексы смогут все жители и гости курорта.