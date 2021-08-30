Все учебники на год – онлайн!

А вы знали, что история хвойных растений насчитывает более 300 миллионов лет? А что кольца Сатурна состоят из пыли и льда, и первым их увидел Галилей? А чья фраза «О, сколько нам открытий чудных…» - помните?

К началу нового учебного года компания МТС подготовила специальное предложение: онлайн-подписку на школьные учебники по 40 программным предметам. Садимся с детьми за парту – вооружившись новыми технологиями и академическими знаниями. Комплекты учебных пособий сформированы для разных классов. Бесплатный годовой доступ к таким библиотекам уже есть у подключивших МТС НЕТАРИФ Junior с 17 августа. Кто не успел этого сделать – есть еще время до 31 октября 2021 года. В базе – самые популярные издания, от классической математики до новейших экологических течений, от точных предметов до искусствоведения.

НЕТАРИФ Junior – продукт, который создавался специально для детей и подростков. Интересный, удобный, полезный. В основных опциях - безлимитные звонки, мессенджеры, книги, музыка, мультфильмы и многое другое. Предусмотрена защита от связи с сомнительными абонентами и нежелательного контента.