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Общество30 августа 2021 18:47

В Сочи пройдет форум для дорожников

Две основные темы форума: современные интеллектуальные транспортные системы и инновации в дорожном строительстве
Евгения ХАЛИКОВА
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Международный форум «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» пройдёт 13—15 сентября в Сочи. Организатор мероприятия Росавтодор. В форуме примут участие несколько тысяч представителей организаций дорожной отрасли. На площадках будут идти обсуждения актуальных проблем и новых современных интеллектуальных транспортных систем.

– Наш город остро нуждается в новых дорогах и комплексных проектах по оптимизации дорожной сети. Уверен, что подготовленные по итогам форума рекомендации, достигнутые договоренности, принятые решения приблизят всех участников к поставленной главой государства цели – развитию современной высокотехнологичной дорожной инфраструктуры, – рассказал заместитель главы Сочи Алексей Соколов.

Часть диалогов форума перенесётся в интернет. Онлайн-конференции и выступления спикеров пройдут практически по всем направлениям, заявленным в программе мероприятия.

Организаторами запланирована выставка, на которой производители смогут представить свои наработки в области проектирования, строительства, ремонта и содержания дорог, интеллектуальные транспортные системы и технологии, отвечающие за безопасность.