В Сочи самка переднеазиатского леопарда впервые вывела погулять детенышей

Сотрудники Национального парка Сочи сегодня весь день улыбаются. Причина весомая. Котята самки переднеазиатского леопарда сегодня впервые отправились на небольшую прогулку на свежем воздухе. Малыши появились на свет 30 июля у пары леопардов Шивы и Филоу. До этого дня мать прятала их в вольере, избегая назойливого внимания посторонних. Время от времени наружу высовывались любопытные пятнистые мордочки, но выходить котятам было все же боязно.

- Наконец, самый непоседливый был вытолкнут на грунт, где и пробыл около 3 минут. Первое знакомство с миром состоялось, - расказал о событии руководитель Центра восстановления леопардов на Кавказе Умар Семенов.

За выходом в мир сотрудники парка наблюдали с помощью камер. Шиве пришлось буквально за шкирку вытаскивать оробевших детей из вольера. Пол малышей еще неизвестен и станет ясен только после первой вакцинации, но вот повадками и поведением они уже отличаются друг от друга. Пока самый смелый малыш ползал между растениями и оглядывался по сторонам, второй оказался более робким и предпочел вести наблюдение у входа в вольер.

Обоих котят будут готовить к жизни в дикой природе.