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Общество30 августа 2021 20:54

В Сочи самка переднеазиатского леопарда впервые вывела погулять детенышей

«Нечего сидеть дома, иди подыши свежим воздухом»: матери буквально насильно пришлось вытаскивать непосед в новую обстановку
Евгения ХАЛИКОВА
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Сотрудники Национального парка Сочи сегодня весь день улыбаются. Причина весомая. Котята самки переднеазиатского леопарда сегодня впервые отправились на небольшую прогулку на свежем воздухе. Малыши появились на свет 30 июля у пары леопардов Шивы и Филоу. До этого дня мать прятала их в вольере, избегая назойливого внимания посторонних. Время от времени наружу высовывались любопытные пятнистые мордочки, но выходить котятам было все же боязно.

- Наконец, самый непоседливый был вытолкнут на грунт, где и пробыл около 3 минут. Первое знакомство с миром состоялось, - расказал о событии руководитель Центра восстановления леопардов на Кавказе Умар Семенов.

За выходом в мир сотрудники парка наблюдали с помощью камер. Шиве пришлось буквально за шкирку вытаскивать оробевших детей из вольера. Пол малышей еще неизвестен и станет ясен только после первой вакцинации, но вот повадками и поведением они уже отличаются друг от друга. Пока самый смелый малыш ползал между растениями и оглядывался по сторонам, второй оказался более робким и предпочел вести наблюдение у входа в вольер.

Обоих котят будут готовить к жизни в дикой природе.

Малыши-леопарды впервые вышли погулять. Видео ФГБУ Сочинский национальный парк