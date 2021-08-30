В Хостинском районном суде не пустили журналистов на судебное заседание

Хостинский районный суд. Фото http://sochi-xostinsky.krd.sudrf.ru

Сегодня в Хостинском раойнном суде должно было пройти очередное судебное заседание по делу Харитона Джериева и Марины Мирошниченко. Бизнесмены владеют строениями на территории Казачьего рынка в Хосте. Одно из зданий, принадлежащее Мирошниченко, признано мэрией и прокуратурой самостроем, но именно второе, капитальное, хозяином которого является Джериев, суды постановили снести. Журналисты давно следили за резонансным процессом и очень удивились, столкнувшись сегодня с нежеланием судьи видеть их в зале суда.

- Секретарь заседания, отказывая в проходе, причин не объясняла, заявила лишь, что таков закон. Позже судья Ольга Крижановская пояснила, что, оказывается, все дело в профилактике коронавирусной инфекции, - рассказали в редакции СМИ, сотрудники которого не смогли сегодня попасть на процесс.

Все журналисты были в медицинских масках, согласно требованиям Роспотребнадзора и соблюдали необходимую дистанцию в 1,5 м.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 N 35 запрещает удалять из зала представителей СМИ и препятствовать им в осуществлении фиксации хода разбирательства по делу. Верховный суд счел намеренное создание судьей условий, исключающих доступ СМИ в открытое судебное заседание, нарушением профессиональной этики.