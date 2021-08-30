Узнали, где будут отключения света в Сочи 31 августа 2021

Фото Фокин Алексей

31 августа в Сочи электрики планируют приступить к проведению планово-предупредительного ремонта. Электричества не будет сразу в нескольких районах города.

- Плановые отключения электроэнергии запланированы в Адлерском, Хостинском, Центральном и Лазаревском районах. Всего обесточены будут около 30 улиц, - рассказали в пресс-службе «Сочинских электрических сетей»

В Адлерском районе ограничение подачи электроэнергии в дома продлится отрезок в несколько часов с 7 и до 19. Столько же просидят без света и жители Лазаревского района. С 5 утра и до 19 вечера нужно ждать начала работ в Центральном районе. С 8 и до 19 не смогут посмотреть телевизор и охладить лимонад хостинцы.

Ремонт необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призван обеспечить надежное электроснабжение.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.