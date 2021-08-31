Чаеводы Сочи рассказали какой сорт чая поможет избавиться от депрессии, а какой заменит шоколад

Чайные плантации Мацесты. Фото пресс-службы Министерства сельского хозяйства Краснодарского края

В этом году из-за погодных условий сборщики час вышли на плантации чуть позже обычного, но, говорят, что на качество чая сырая весна не повлияла.

Вкус и вид «заварки» зависит от того, в какое время года листики были срезаны, а также насколько зрелыми они были и как обработали после сбора. Например, зеленый чай проходит паровую обработку минуя процедуру ферментативного окисления. Черный около месяца проводит на специальных противнях, где подвергается ферментации и сушке. И оба вида чая с любовью собраны с одного куста.

-На Мацестинской чайной фабрике производится черный и зеленый чай. Первый сорт изготавливают по традиционной, ортодоксальной технологии, которая предусматривает завяливание, скручивание, ферментацию, сушку. Зеленый чай не ферментируется, производится на уникальной автоматизированной линии фирмы „Terada“ по японской технологии, отличительная черта которой — пропаривание», — рассказал председатель совета директоров ГК «Мацеста чай» Константин Туршу.

По словам сочинских чаеводов даже местным жителям известны далеко не все секреты мацестинского чая. Например, чай из этой местности может заменить популярную японскую «сенчу», а некоторые сорта имеют легкий аромат водорослей.

Черный чай, по мнению экспертов имеет насыщенный вкус, с оттенком шоколада и карамельным привкусом. Зеленый «Мацеста чай» обладает большим содержанием витаминов и антиоксидантов. Он очень эффективен для профилактики онкологии, является отличным средством от депрессии, тоски и усталости

В прошлом году сочинские плантации дали более 340 тонн чайных листочков. В этом году на молодой плантации соберут первый после реконструкции урожай. Восстановление участка длилось 6 лет.