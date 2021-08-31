«Подъёмные» 100, 150 и 500 тысяч рублей получат педагоги, выбравшие школы Новороссийска

Фото пресс-службы администрации города-героя Новороссийска

Мэр города-героя Новороссийска в своих соцсетях объявил о дополнительной финансовой поддержке учителей, которые решат делать карьеру в местных общеобразовательных учреждениях.

Со следующего года предлагается на конкурсной основе выплачивать 40 специалистам в возрасте от 30 до 45 лет подъемные в размере 100 тыс. руб., если они обязуются отработать в школе три года. На такие же «подъемные» могут рассчитывать и 40 выпускников педагогических ВУЗов, решившие после получения диплома связать свою жизнь с профессией преподавателя.

- Кадровый вопрос в образовательной сфере – проблема насущная. Ежегодный прирост учащихся в учреждениях образования города составляет около 2-х тысяч человек, строятся новые школы. И уже сегодня мы должны подумать над тем, кто пойдет туда работать, - отметил Игорь Дяченко в своем аккаунте в инстаграм.

По полмиллиона достанутся 10 педагогам-предметникам по таким дисциплинам как русский язык, математика, химия и биология, при условии, что учителя не смогут поменять место работы в течении 10 лет. Студентам вновь поступившим и обучающимся на двух последних курсах по целевому набору будут по решению главы выплачивать ежемесячную стипендию в размере 5000 рублей. После их будет ждать гарантированное трудоустройство в любой новороссийской школе, в которой придется отработать не менее 3 лет. В противном случае, все полученные средства нужно будет компенсировать бюджету.