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Происшествия31 августа 2021 7:38

В Сочи горит кафе «Лагуна» на площади 350 кв. м.

Место пожара огородили
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Столб дыма виден жителям Дагомыса с разных сторон района

Столб дыма виден жителям Дагомыса с разных сторон района

Пожар в кафе «Лагуна» произошел на набережной поселка Дагомыс в 06:54 31 августа. Огонь охватил двухэтажное здание практически полностью. Очевидцы вызвали на место пожарные расчеты.

- Площадь пожара составляет 350 квадратных метров. На место оперативно выехали спасатели 10-го пожарного отряда. В тушении участвуют 8 человек и две единицы спецтехники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Огонь охватил двухэтажное здание в Сочи
Видео: chp_sochi

Огонь локализован в 07:56. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания будут известны после полной ликвидации пожара.

Пожар в кафе "Лагуна" в Сочи
Видео: chp_sochi