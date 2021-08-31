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Общество31 августа 2021 8:42

Пять новых школ откроют в Краснодаре в 2022 году

Здания активно строятся в городе
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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В Краснодаре в следующем году введут в эксплуатацию пять новых школ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

- В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию школы на 1875 мест в смену по улице Конгрессной, на 1550 мест по улице Автолюбителей в микрорайоне Гидростроителей и корпус к школе №86 в станице Старокорсунской. А также две на 1550 мест в поселке Знаменском и по улице Командорской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара.

В течение следующего года откроются все пять школ. Также в мэрии добавили, что до конца года в краевом центре стартует строительство еще семи образовательных учреждений.