Погода на 31 августа 2021 года в Краснодаре: грозы и ливни накроют мегаполис Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дождливый циклон возвращается в Краснодарский край после небольшой паузы. Уже во вторник мощные ливни зарядят сразу в нескольких районах Кубани.

Основной удар придется на Краснодар. Здесь поливать будет уже с полудня. Временами возможны грозы и усиление ветра – до 10 м/с.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 31 августа 2021 года в Краснодаре.

- Во вторник днем воздух прогреется до плюс 32 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Порывы ветра будут достигать 10 м/с.

Ожидается, что мощные ливни не прекратятся как минимум до ночи.