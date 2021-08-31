Погода на 31 августа 2021 года в Краснодаре: грозы и ливни накроют мегаполис
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Дождливый циклон возвращается в Краснодарский край после небольшой паузы. Уже во вторник мощные ливни зарядят сразу в нескольких районах Кубани.
Основной удар придется на Краснодар. Здесь поливать будет уже с полудня. Временами возможны грозы и усиление ветра – до 10 м/с.
«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 31 августа 2021 года в Краснодаре.
- Во вторник днем воздух прогреется до плюс 32 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Порывы ветра будут достигать 10 м/с.
Ожидается, что мощные ливни не прекратятся как минимум до ночи.