Погода на 31 августа 2021 года в Анапе: воздух прогреется до плюс 26 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На курорте установилась благоприятная погода. Сейчас здесь отдыхают тысячи туристов. Поток отпускников не прекращается уже несколько месяцев. Он, напротив, только растет.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 31 августа 2021 года в Анапе.

- Ожидаем, что воздух днем прогреется до плюс 26, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики. – Порывы ветра не превысят 4-6 м/с.

Отмечается, что комфортная погода сохранится на побережье Черного моря как минимум до конца недели.