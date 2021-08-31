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Общество31 августа 2021 9:03

Погода на 31 августа 2021 года в Анапе: воздух прогреется до плюс 26 градусов

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 31 августа 2021 года в Анапе
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Погода на 31 августа 2021 года в Анапе: воздух прогреется до плюс 26 градусов

Погода на 31 августа 2021 года в Анапе: воздух прогреется до плюс 26 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На курорте установилась благоприятная погода. Сейчас здесь отдыхают тысячи туристов. Поток отпускников не прекращается уже несколько месяцев. Он, напротив, только растет.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 31 августа 2021 года в Анапе.

- Ожидаем, что воздух днем прогреется до плюс 26, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики. – Порывы ветра не превысят 4-6 м/с.

Отмечается, что комфортная погода сохранится на побережье Черного моря как минимум до конца недели.