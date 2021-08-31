Погода на 31 августа 2021 года в Анапе: воздух прогреется до плюс 26 градусов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На курорте установилась благоприятная погода. Сейчас здесь отдыхают тысячи туристов. Поток отпускников не прекращается уже несколько месяцев. Он, напротив, только растет.
«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 31 августа 2021 года в Анапе.
- Ожидаем, что воздух днем прогреется до плюс 26, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики. – Порывы ветра не превысят 4-6 м/с.
Отмечается, что комфортная погода сохранится на побережье Черного моря как минимум до конца недели.