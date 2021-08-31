На Кубань с 31 августа возвращаются дожди

Прохлада в воздухе будет витать до выходных Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодаре и крае с 31 августа ожидаются дожди. По прогнозам, лить будет до пятницы, 3 сентября.

- 31 августа в Краснодаре пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до 32 градусов. По краю также ожидаются осадки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в основном дождь будет усиливаться вечером и ночью.

Ливень прогнозируют на Кубани 2 сентября, в этот день грозовые тучи пройдут над всем краем. В четверг в регионе из-за осадков похолодает до 28 градусов. Но уже в выходные ожидается прекращение осадков, воздух снова начнет прогреваться до высоких температур. Бархатный сезон обещает быть затяжным.