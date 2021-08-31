В микрорайоне Гидростроителей Краснодара устанавливают новые ночные фонари

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Новые ночные фонари начали устанавливать утром 31 августа на улицах Снесарева и Артезианской в микрорайоне Гидростроителей Краснодара. Об этом сообщили в мэрии города.

- В микрорайоне Гидростроителей начали строительство сетей освещения, линии еще появятся по Автолюбителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации.

Также в мэрии добавили, что по Снесарева новые сети освещения сделают на участке от Невкипелого до Валерия Гассия. Протяженность участка - 1190 метров. Завершить работы планируется до 10 октября. Также уже стартовали работы по Артезианской, здесь фонари появятся от Невкипелого, 2а, до дома 22. До 9 октября планируется протянуть около 320 метров сетей.

Также в этом году новые сети освещения построят по улице Бригадной в хуторе Ленина.