Жителя Кубани оштрафовали на 10 тысяч рублей за покупку медалей «За отвагу»

Фото пресс-службы Краевого суда

В Новороссийске местный житель через сайт объявлений заказал четыре медали «За отвагу» и удостоверения к ним. Незаконная покупка мужчине обошлась в 10 370 рублей. Но когда покупатель пришел забирать «товар» на почту, его скрутили силовики.

Фото пресс-службы Краевого суда

- Житель Новороссийска оплатил заказ с помощью мобильного приложения. Он получил его в отделении почтовой связи, там его задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Медали изъяли, экспертиза показала, что они являются подлинными государственными наградами и официальными документами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом суде.

Фото пресс-службы Краевого суда

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей, а награды передали в собственность государства.